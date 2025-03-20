Куда нести клещей на исследование в Башкирии

Специалисты напоминают, что при обнаружении на теле клеща нужно его аккуратно извлечь (самостоятельно или в травмпункте), поместить в чистую стеклянную банку и доставить к лаборантам, которые проверят насекомое на заражённость энцефалитом и боррелиозом.

Адреса лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии, куда могут обратиться пострадавшие от укуса:

Уфа, ул. Шафиева, 7 (пн-пт с 9 до 16, перерыв 13:00–13:30, сб-вс — выходной).

Стерлитамак, ул. Революционная, 2а (пн-сб с 9 до 16, перерыв 13:00–13:30, вс — выходной).

Нефтекамск, ул. Социалистическая, 10 (пн-сб с 8 до 16, перерыв 13:00–14:00, вс — выходной).

Туймазы, ул. Лесовода Морозова, 1 (пн-пт с 9 до 17, перерыв 13:00–14:00, сб с 9 до 11, вс — выходной).

Бирск, ул. Калинина, 18 (пн-сб с 8 до 16, перерыв 13:00–14:00, вс — выходной).

Месягутово, ул. Больничная, 4 (пн-сб с 8 до 16, перерыв 13:00–14:00, вс — выходной).

Кумертау, ул. Гафури, 29 (пн-пт 9с 9 до 16, перерыв 13:00–14:00) сб-вс — выходной).

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: ИА "Башинформ".