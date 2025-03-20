-3 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Новости
20 Марта , 15:07

Куда нести клещей на исследование в Башкирии

С приходом тепла  в республике проснулись клещи.

Куда нести клещей на исследование в Башкирии
Куда нести клещей на исследование в Башкирии

Специалисты напоминают, что при обнаружении на теле клеща нужно  его аккуратно извлечь (самостоятельно или в травмпункте), поместить в чистую стеклянную банку и доставить к лаборантам, которые проверят насекомое на заражённость энцефалитом и боррелиозом. 

Адреса лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии, куда могут обратиться пострадавшие от укуса: 

Уфа, ул. Шафиева, 7 (пн-пт с 9 до 16, перерыв 13:00–13:30, сб-вс — выходной).

Стерлитамак, ул. Революционная, 2а (пн-сб с 9 до 16, перерыв 13:00–13:30, вс — выходной).

Нефтекамск, ул. Социалистическая, 10 (пн-сб с 8 до 16, перерыв 13:00–14:00, вс — выходной).

Туймазы, ул. Лесовода Морозова, 1 (пн-пт с 9 до 17, перерыв 13:00–14:00, сб с 9 до 11, вс — выходной).

Бирск, ул. Калинина, 18 (пн-сб с 8 до 16, перерыв 13:00–14:00, вс — выходной).

Месягутово, ул. Больничная, 4 (пн-сб с 8 до 16, перерыв 13:00–14:00, вс — выходной).

Кумертау, ул. Гафури, 29 (пн-пт 9с 9 до 16, перерыв 13:00–14:00) сб-вс — выходной).

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: ИА "Башинформ".

Автор:
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru