Новая комиссия Госсовета займется социализацией военных и модернизацией законов

В состав комиссии войдут председатели всех комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Будут созданы рабочие группы по трем направлениям: социализация и жизнеустройство (включая реабилитацию и трудоустройство), совершенствование медицинской и психологической помощи, а также межведомственное взаимодействие и модернизация законодательства.

Алексей Дюмин подчеркнул, что, несмотря на активную поддержку участников СВО, остаются нерешенные проблемы, требующие скорейшего вмешательства. Он отметил необходимость более активного вовлечения регионов, их социальных и медицинских учреждений, чтобы помочь ветеранам адаптироваться к мирной жизни. Игорь Бабушкин акцентировал внимание на важности тесного взаимодействия региональных властей с Фондом «Защитники Отечества», который занимается индивидуальной помощью, в то время как комиссия будет решать системные вопросы.

В Башкортостане поддержкой ветеранов СВО занимается филиал фонда «Защитники Отечества», работающий с 1 июня 2023 года. На 20 марта 2025 года в филиал обратилось более 38 тысяч человек, поступило 105 тысяч вопросов, из которых более 98 тысяч решены. Основные запросы касаются получения удостоверений ветеранов боевых действий, мер поддержки и выплат. Филиал также организует медицинские и психологические консультации, юридическую помощь и адаптацию жилья для ветеранов с инвалидностью.

Филиал находится в Уфе по адресу: ул. Мингажева, 107, работает ежедневно с 9:00 до 18:00. Консультации доступны по телефону: 8 (347) 268-01-02. В Башкортостане действует более 40 мер поддержки участников СВО и их семей, полный список которых можно найти на сайте Минтруда республики: https://vk.cc/cmFy7C.