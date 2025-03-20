Покупай, да проверяй

Преступники становятся все изощреннее, а борьбу с ними ведут Росалкогольтабакконтроль, Следком, Роспотребнадзор, ФСБ и другие органы. В 2023 году массовое отравление продукцией «Мистер сидр» привело к гибели десятков людей, что подтолкнуло правительство поддержать законопроект об уничтожении изъятого суррогата.

Основная доля контрафактного алкоголя выявляется в небольших магазинах «у дома», особенно в сельской местности и на окраинах городов. Там доля нелегальной продукции может достигать 10-15%. В сетевых магазинах нарушения редки благодаря строгому контролю. Причины распространения суррогата — высокая прибыль и недостаток проверок в отдаленных районах.

Для защиты от подделок рекомендуется покупать алкоголь в проверенных точках с кассовыми аппаратами, проверять акцизные марки и использовать приложения «Антиконтрафакт Алко» и «Честный ЗНАК». Последнее позволяет сканировать DataMatrix-код на упаковке и получать информацию о товаре, а также сообщать о нарушениях. Полиция призывает сообщать о подозрительных точках продажи алкоголя по телефону 102.

Об этм пишет https://resbash.ru

Фото пресс-службы МВД по РБ.