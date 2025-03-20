-3 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Новости
20 Марта , 14:10

Студенты обсудили ценность нравственных идеалов на медиафоруме в Башкирии

20 марта в Уфе стартовал медиафорум «Высокие нравственные идеалы» в рамках федерального проекта Минобрнауки России «17 ценностей России».

Студенты обсудили ценность нравственных идеалов на медиафоруме в Башкирии
Студенты обсудили ценность нравственных идеалов на медиафоруме в Башкирии

Мероприятие прошло на базе Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) и объединило представителей студенческих СМИ для обсуждения традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ранее аналогичные форумы состоялись в Луганске (тема «Служение Отечеству») и Санкт-Петербурге (тема «Жизнь»).

Цель проекта — научить студентов создавать качественный контент, раскрывающий смысл ценностей, таких как патриотизм, гуманизм, историческая память и другие. В Уфе участники сосредоточились на теме «Высокие нравственные идеалы», которые, по словам замглавы Минобрнауки Айрата Гатиятова, являются основой для преодоления трудностей и объединения общества.

В течение двух дней студенты из ведущих вузов республики работали над проектами, участвовали в дискуссиях, мастер-классах и экскурсиях. Спикерами выступили эксперты в области медиа, журналисты и представители министерств. Практическим итогом форума станут видеоролики и плакаты, которые будут оцениваться экспертами Минобрнауки и АНО «Институт развития интернета». Лучшие работы опубликуют на платформе «НОС: наука, образование, студенчество».

Проект «17 ценностей России» актуален в контексте Года защитника Отечества и 80-летия Победы. УУНиТ, как резидент Межвузовского студенческого кампуса мирового уровня, активно поддерживает такие инициативы, способствуя воспитанию высоконравственных личностей.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/26351/                                             

 

Автор:
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru