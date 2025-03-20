Студенты обсудили ценность нравственных идеалов на медиафоруме в Башкирии

Мероприятие прошло на базе Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) и объединило представителей студенческих СМИ для обсуждения традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ранее аналогичные форумы состоялись в Луганске (тема «Служение Отечеству») и Санкт-Петербурге (тема «Жизнь»).

Цель проекта — научить студентов создавать качественный контент, раскрывающий смысл ценностей, таких как патриотизм, гуманизм, историческая память и другие. В Уфе участники сосредоточились на теме «Высокие нравственные идеалы», которые, по словам замглавы Минобрнауки Айрата Гатиятова, являются основой для преодоления трудностей и объединения общества.

В течение двух дней студенты из ведущих вузов республики работали над проектами, участвовали в дискуссиях, мастер-классах и экскурсиях. Спикерами выступили эксперты в области медиа, журналисты и представители министерств. Практическим итогом форума станут видеоролики и плакаты, которые будут оцениваться экспертами Минобрнауки и АНО «Институт развития интернета». Лучшие работы опубликуют на платформе «НОС: наука, образование, студенчество».

Проект «17 ценностей России» актуален в контексте Года защитника Отечества и 80-летия Победы. УУНиТ, как резидент Межвузовского студенческого кампуса мирового уровня, активно поддерживает такие инициативы, способствуя воспитанию высоконравственных личностей.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/26351/