Жителей Башкирии приглашают стать участниками юбилейного сезона «Знание. Премия»

Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2024–2025 годах.

В рамках пятого сезона главной просветительской награды России вводятся ключевые изменения, связанные с Годом защитника Отечества. Новые номинации отражают приоритеты года:

Номинация «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» создана для проектов, популяризирующих исторические и современные героические достижения, а также укрепляющих патриотическое воспитание. Её дополняет категория «За вклад в сохранение традиционных ценностей», где будут отмечены инициативы, направленные на поддержку института семьи и культурного наследия.

Региональный этап впервые позволит отметить просветительские инициативы, оказавшие локальное влияние, что усилит их видимость и поддержку на местном уровне.

Международный масштаб премии демонстрирует её авторитет: среди номинантов представители 56 стран, включая почти все континенты (кроме Австралии и Антарктиды). Как отметил председатель Наблюдательного совета Общества «Знание» Сергей Кириенко, за несколько лет количество участников выросло в 6 раз, а влияние просветителей на общественное мнение продолжает расти.

Учреждение номинации, посвящённой защитникам Отечества, напрямую связано с Годом защитника Отечества, объявленным Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Логотип года, включающий символы «Родина-мать зовёт!» и георгиевскую ленту, подчёркивает преемственность поколений.

«Знание. Премия», созданная в 2021 году, остаётся ключевым инструментом для признания достижений педагогов, авторов, блогеров и организаций, работающих в сфере просвещения. Её обновлённый формат в 2025 году усиливает акцент на патриотизме, исторической памяти и социальных ценностях.

Фото - Российское общество "Знание".