Новые ФАПы – для улучшения качества жизни жителей Башкирии

Поскольку значительная часть жителей Башкортостана проживает в сельской местности, региональные власти уделяют особое внимание развитию здесь первичной медицинской помощи.

В период с 2019 по 2024 год в Республике Башкортостан возведено 480 фельдшерско-акушерских пунктов. Для сравнения, за предыдущие восемь лет было построено всего 53 таких пункта.

В 111 сельских поселениях Стерлитамакского района проживает 54 тысячи человек, за последний год население увеличилось на 213 человек, – рассказала глава администрации Стерлитамакского района Р. М. Самигуллина. – В районе улучшаются условия для оказания медицинской помощи. Отличный ФАП открылся в деревне Шихан, существенно обновился ФАП в деревне Косяковка. Всего население Стерлитамакского района получает медпомощь в 8 врачебных амбулаториях и 49 ФАПах.

– Для нашей четырехмиллионной республики эта тема особенно значима. Когда я начал ездить по районам, то увидел, в каких только экзотических помещениях не располагались фельдшерско-акушерские пункты, а всего их у нас 1960. Например, один ФАП был в бараке, где в годы Великой Отечественной войны размещались военнопленные, другой — вообще в здании постройки XIX века, – отметил Глава РБ Радий Хабиров. – Долгое время этим объектам вообще не уделяли должного внимания, хотя именно с фельдшерско-акушерских пунктов сельские жители формируют свое мнение о медицине в целом. Поэтому мы поставили перед собой задачу – заменить все ветхие ФАПы.

В 2025 году в Башкирии планируется открыть более 130 фельдшерско-акушерских пунктов.

«Башкортостан является одним из лидеров в России по количеству возводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Только за последние пять лет нами построено и введено в эксплуатацию 19 капитальных объектов первичного звена, в 2025 году республика получит еще шесть новых поликлиник, 135 модульных ФАП в районах республики, оснащенных по самым современным стандартам», — сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Фото: минздрав России.