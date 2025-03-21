Стерлитамакская ТЭЦ обновляется

Стерлитамакская ТЭЦ, филиал Башкирской генерирующей компании, организовала пресс-тур для представителей городских и республиканских СМИ. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Стерлитамака Артур Гафаров, директор по персоналу и административным вопросам ООО «БГК» Риф Муртазин и главный инженер станции Илья Дубов.

В Стерлитамаке стартовала масштабная модернизация турбоустановки №9 на городской ТЭЦ. Это часть федеральной программы КОМмод, направленной на повышение эффективности российских тепловых электростанций.

ООО «Башкирская генерирующая компания» (БГК) инвестирует в проект 2,1 млрд рублей с НДС.

ПОЧЕМУ МОДЕРНИЗИРУЮТ ТУРБИНУ?

Турбоагрегат №9 был введён в эксплуатацию 58 лет назад и за это время выработал 31,8 млрд кВт*ч электроэнергии, объём отпущенного им тепла превысил 34 млн Гкал. Он играет ключевую роль в теплоснабжении Стерлитамака.

Цель проекта — увеличение мощности с 100 до 118 МВт и повышение эффективности работы оборудования. Обновленная турбина будет расходовать меньше топлива, что снизит нагрузку на окружающую среду. Срок службы турбоустановки увеличится минимум на 30 лет.

ЧТО ОБНОВЯТ?

Модернизация предполагает полную замену основных узлов турбины. В неё входят цилиндр высокого давления (ЦВД) – основной элемент, который принимает на себя самую большую нагрузку. После обновления его КПД достигнет 83,5 процентов. В цилиндре среднего давления обновят проточную часть. Комплексная замена генератора — это «сердце» системы, вырабатывающее электроэнергию. Системы автоматики и защиты — для повышения надежности работы оборудования.

Обновленные узлы и детали изготовлены на российских предприятиях: турбинные элементы — на Уральском турбинном заводе (Екатеринбург), генератор -– на заводе «Электросила» (Санкт-Петербург).

КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА ГОРОД?

Стабильное тепло в дома – тепловая мощность турбины вырастет с 160 до 188 Гкал/ч, что создаст резерв для теплоснабжения новых жилых районов. Экономия топлива — обновленная установка будет вырабатывать больше тепла и электроэнергии при тех же затратах. Экологичность -– за счет более высокой эффективности удастся снизить выбросы в атмосферу.

КАК ИДЁТ РЕКОНСТРУКЦИЯ?

На данный момент идёт подготовка к снятию старого генератора со своего фундамента. Кран на станции не позволяет поднять генератор целиком, поэтому его разбирают, чтобы облегчить перемещение. Уже сняли ротор, сейчас завершают демонтаж обмотки статора.

В рамках модернизации предстоит полностью заменить цилиндр высокого давления, работающий при экстремальных условиях — температура свежего пара, вращающего турбину, составляет 555°C, давление — 130 атм.

Работы выполняет завод — АО «Уральский турбинный завод», который выступает генеральным подрядчиком и координирует несколько строительных и монтажных организаций.

На сегодня на площадке работают около 45 специалистов, включая монтажников и инженеров. Большинство из них – жители Башкортостана, в том числе из Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и Уфы.

ЭКСКУРСИЯ В ТУРБИННЫЙ ЦЕХ

Турбинный цех Стерлитамакской ТЭЦ – место, где энергия пара, вырабатываемого котельным цехом, превращается в электричество, а часть тепловой энергии отбирается для нужд теплоснабжения потребителей.

Уже на входе в турбинный цех ощущаешь его мощь. Под сводами огромного помещения витает низкий, вибрирующий гул – результат работы оборудования, которое не выключается даже ночью. Здесь нет привычной тишины – звуки турбин, насосов и вспомогательных механизмов сливаются в мощный индустриальный оркестр. В центре цеха расположены массивные турбины, скрытые под слоями теплоизоляции. Несмотря на мощную вентиляцию, в цехе ощущается тепло. Оно исходит от работающих агрегатов, труб, по которым циркулирует пар.

Также нам организовали экскурсию в «мозг» станции – щит управления. Здесь операторы круглосуточно следят за работой турбин, котлов и электрогенераторов.

При входе сразу ощущается особая атмосфера: ровный гул оборудования, негромкий треск реле и легкое мерцание множества контрольных лампочек. По стенам тянутся панели с кнопками, тумблерами и дисплеями – здесь каждая деталь играет свою роль в сложной системе управления энергетическим гигантом.

За массивными пультами сидят сотрудники — оперативный персонал. Их работа – не просто нажимать кнопки, а контролировать огромное количество параметров: температуру, давление, подачу пара, напряжение на генераторах. В центре помещения расположены панели управления турбинами и котельным оборудованием. На них десятки переключателей, одни из которых закрывают или открывают клапаны, другие регулируют подачу топлива. Красные и зеленые огоньки сигнализируют о состоянии систем – оператору достаточно беглого взгляда, чтобы понять, все ли в норме.

Здесь нет суеты. Даже в моменты, когда срабатывает сигнализация, специалисты остаются спокойными. Четкие, выверенные действия – результат соблюдения строгих регламентов, многолетнего опыта и высокого профессионализма персонала.

ВОПРОСЫ ОТ СМИ

После экскурсии в турбинный цех, мы и другие представители СМИ задали вопросы главному инженеру станции Илье Дубову.

– Почему здесь нет запахов?

– На станции не ощущается запаха газа – основного топлива для котлов. Это связано с жёсткими мерами безопасности. Газ не должен просачиваться, а пар, который образуется в процессе работы, не имеет запаха, поскольку создаётся из идеально очищенной воды.

– Почему турбина такая дорогая?

– Некоторые детали, например, ротор высокого давления, стоят до 200 миллионов рублей. Это связано со сложностью производства. Ротор вытачивается из цельной отливки. Из 50 тонн металла остаётся только готовая деталь с точностью до 0,15 мм.

– Насколько загружена станция?

– Сейчас работают три турбины, а общая загрузка станции составляет 80 процентов от возможной мощности. После модернизации турбина №9 станет важным звеном в энергосистеме региона. Хотя в России строятся новые электростанции, мощности Стерлитамакской ТЭЦ всегда востребованы в единой энергосистеме.

– Как модернизация повлияет на экологию?

– Главный способ снизить негативное влияние – сократить расход топлива. Это возможно двумя путями: снизить нагрузку на станцию, но спрос на тепло и электроэнергию остается высоким. Или повысить КПД оборудования – именно это и делается в рамках модернизации. Обновленная турбина будет вырабатывать больше энергии при меньшем расходе топлива, а значит, выбросов в атмосферу станет меньше.

МОЩНЕЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ

Модернизация турбоагрегата №9 – важный шаг для Стерлитамака. Это не только повышение надежности теплоснабжения, но и вклад в экологию и энергобезопасность региона. А тот факт, что в проекте участвуют местные специалисты и предприятия, делает его еще более значимым для города.

Завершение работ запланировано на конец 2025 года. Уже скоро Стерлитамакская ТЭЦ станет мощнее и эффективнее, а значит, жители и предприятия смогут рассчитывать на стабильное и экологичное тепло и электроэнергию.

Регина ШАНГАРЕЕВА

ФОТО СЕРГЕЯ КРАМСКОВА