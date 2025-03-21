В геопарке Торатау в Башкирии открылся Дом-музей климата

Дом-музей климата Евразийского НОЦ стал частью деятельности Евразийского климатического консорциума, реализующего федеральную инициативу «Карбоновый полигон».

Интерактивный павильон площадью 110 кв. м демонстрирует научные достижения учёных Башкортостана в области изучения климатических изменений, углеродного баланса и создания карбоновых полигонов. Финансирование проекта осуществляется за счёт регионального бюджета.

Экспозиция позволяет посетителям погрузиться в историю климата Земли, отследить геохронологические события на территории республики, ознакомиться с прогнозными моделями и даже провести мини-эксперименты. Туристам объяснят механизмы глобальных климатических процессов, их причины и методы научного анализа.

Антон Шашкин, директор Департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Минобрнауки РФ, выразил надежду, что новый музей станет центром притяжения для учёных и путешественников.

Василий Мартыненко, руководитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН, подчеркнул долгосрочный характер климатических исследований в регионе:

– За последние пять десятилетий мы зафиксировали повышение температуры на 1–1,5°C. Это критические изменения, сопровождающиеся ростом частоты экстремальных явлений: заморозков, ураганов, бурь. Без углублённого изучения климата невозможно разработать адекватные стратегии адаптации. Рад, что проект реализован, и уверен, что он станет мостом между современными исследователями и будущими поколениями.

Артур Идельбаев, гендиректор АНО «Геопарк Торатау», считает музей ключевым элементом инфраструктуры не только локации, но и всего геопарка:

– Мы активно сотрудничаем с вузами и научными организациями: МГУ, Палеонтологическим институтом РАН, университетами Ижевска и Татарстана. Здесь будут работать геологи, экологи, студенты. Гордимся, что наш геопарк стал площадкой для интеграции науки и образования.

Наталия Латыпова, директор АНО «Управляющая компания НОЦ РБ», рассказала о роли Евразийского климатического консорциума и направлении карбоновых полигонов:

– Идея музея возникла, чтобы показать жителям и гостям республики возможности Башкортостана в науке. В проекте участвовали учёные УГНТУ, УФИЦ РАН, БГАУ, УУНиТ. Бюджетное финансирование при поддержке Главы региона позволило создать уникальный ресурс. Теперь тысячи туристов узнают о наших университетах и исследованиях.

По словам Латыповой, объект также будет выполнять профориентационную функцию, привлекая молодёжь к научной деятельности.

Геопарк Торатау, созданный в 2018 году по указу Главы Башкирии, претендует на статус глобального геопарка ЮНЕСКО. Его территория (3305 км²) охватывает Ишимбайский, Стерлитамакский и Гафурийский районы. Здесь сосредоточены уникальные геологические объекты, включая башкирские шиханы и самую длинную пещеру Урала – Киндерлинскую.

Изменения включают переформулировки фраз, перестановку предложений, замену синонимов (например, «проект» → «инициатива», «учёные» → «исследователи»), но сохраняют исходный смысл и структуру.

Источник: Молодежная газета.

Фото: Алсу Муллахметова.