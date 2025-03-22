0 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Новости
22 Марта , 11:50

Приём граждан

Заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан И.Х.Сагитов проведет прием граждан

Приём граждан
Приём граждан

28 марта 2025 года с 10 до 12 часов заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан И.Х.Сагитов проведет прием граждан в здании администрации городского округа город Стерлитамак (пр.Октября, 32) по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, работы мировых судей, военкомата.


Предварительная запись на прием будет осуществляться 24 марта и 25 марта 2025 года с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по телефону 8 (3473) 33-93-18.

Фото: администрация ГО г.Стерлитамак

Автор:
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru