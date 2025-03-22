Приём граждан

28 марта 2025 года с 10 до 12 часов заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан И.Х.Сагитов проведет прием граждан в здании администрации городского округа город Стерлитамак (пр.Октября, 32) по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, работы мировых судей, военкомата.



Предварительная запись на прием будет осуществляться 24 марта и 25 марта 2025 года с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по телефону 8 (3473) 33-93-18.

Фото: администрация ГО г.Стерлитамак