Банде, создавшей в Башкирии сеть борделей, вынесли приговор

В данное преступное сообщество входили 21 житель региона в возрасте от 19 до 42 лет.

По информации пресс-служб прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, с февраля 2021 года по апрель 2022 -го мужчина создал преступную группу для занятия проституцией на территории Уфы.

В данную деятельность были вовлечены 18 человек, две из них - несовершеннолетних. Когда несовершеннолетние девушки прекратили занятие проституцией, мужчина применил к одной из них насилие и, демонстрируя нож, потребовал продолжить.

Суд назначил организатору наказание - лишение свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, остальным — от 2 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Каждому из подсудимых назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Под стражу в зале суда было взято 13 человек, 8 фигурантам уголовного дела исполнение наказания отсрочено до достижения их детьми 14-летнего возраста. Приговор в законную силу пока не вступил.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: прокуратура РБ.