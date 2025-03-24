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24 Марта , 14:37

Банде, создавшей в Башкирии сеть борделей, вынесли приговор

Банде, которая держала в Уфе сеть борделей, вынесли приговор по статьям «создание преступного сообщества  (преступной организации), руководство и участие в нем (ней)», «организация занятия проституцией», «вовлечение в занятие проституцией, в том числе в отношении несовершеннолетних, и принуждение к продолжению занятия ею с применением насилия». 

Банде, создавшей в Башкирии сеть борделей, вынесли приговор
Банде, создавшей в Башкирии сеть борделей, вынесли приговор

В данное  преступное сообщество входили 21 житель региона в возрасте от 19 до 42 лет.

По информации  пресс-служб прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, с февраля 2021 года по апрель 2022 -го мужчина создал преступную группу для занятия проституцией на территории Уфы.

В данную деятельность были вовлечены 18 человек,  две из них -  несовершеннолетних. Когда несовершеннолетние девушки прекратили занятие проституцией, мужчина применил к одной из них насилие и, демонстрируя нож, потребовал продолжить.

Суд назначил организатору наказание  -  лишение свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, остальным — от 2 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Каждому из подсудимых назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Под стражу в зале суда было взято 13 человек, 8 фигурантам уголовного дела исполнение наказания отсрочено до достижения их детьми 14-летнего возраста. Приговор в законную силу пока не вступил.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: прокуратура РБ.

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