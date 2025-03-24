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24 Марта , 16:51

Команда РБ по астрономии завоевала рекордное количество наград олимпиады

Завершилась  Всероссийская олимпиада школьников по астрономии.

Команда РБ по астрономии завоевала рекордное количество наград олимпиады
Команда РБ по астрономии завоевала рекордное количество наград олимпиады

Команда Республики Башкортостан по астрономии впервые установила рекорд, завоевав наибольшее количество дипломов олимпиады.

Победителем среди учеников 9-х классов стал Абдуллин Мурат, представляющий Инженерный лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ г.Уфы.

Призерами среди девятиклассников стали:

  Александр Дьяков и Марк Штро из Инженерного лицея № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ г. Уфы,

  Ильдар Зайнаков из Лицея №1 г. Салавата,

  Дарья Сайпанова из Физико-математического лицея № 93 г. Уфы,

  Роман Спирин из Гимназии №3 Мелеузовского района.

Среди десятиклассников призовые места заняли:

     Дилара Курамшина из Лицея № 1 им. Куликова В.И. г. Стерлитамака,

  Самира Абдрахманова из Физико-математического лицея № 93 г. Уфы,

  Роман Самсонов из Инженерного лицея № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ г. Уфы.

Поздравляем наших победителей и призёров с заслуженными наградами!

Источник: https://vk.com/wall708589358_1569

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