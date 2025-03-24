Команда РБ по астрономии завоевала рекордное количество наград олимпиады

Команда Республики Башкортостан по астрономии впервые установила рекорд, завоевав наибольшее количество дипломов олимпиады.
Победителем среди учеников 9-х классов стал Абдуллин Мурат, представляющий Инженерный лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ г.Уфы.
Призерами среди девятиклассников стали:
Александр Дьяков и Марк Штро из Инженерного лицея № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ г. Уфы,
Ильдар Зайнаков из Лицея №1 г. Салавата,
Дарья Сайпанова из Физико-математического лицея № 93 г. Уфы,
Роман Спирин из Гимназии №3 Мелеузовского района.
Среди десятиклассников призовые места заняли:
Дилара Курамшина из Лицея № 1 им. Куликова В.И. г. Стерлитамака,
Самира Абдрахманова из Физико-математического лицея № 93 г. Уфы,
Роман Самсонов из Инженерного лицея № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ г. Уфы.
Поздравляем наших победителей и призёров с заслуженными наградами!
Источник: https://vk.com/wall708589358_1569