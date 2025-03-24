В Башкирии провели заседание совета по межнациональным отношениям

— Башкортостан, где веками в мире и согласии проживают представители более 150 народов, должен уделять особое внимание противодействию рискам, провоцирующим межнациональные и межконфессиональные конфликты. Это особенно актуально в текущих условиях, — отметил Радий Хабиров.

Одним из ключевых направлений работы является взаимодействие с иностранными гражданами. Алексей Дербеко, начальник управления главы РБ по общественно-политическому развитию и ответственный секретарь совета, сообщил об усилении профилактики религиозного экстремизма среди мигрантов и активной информационной работе по пропаганде традиционных ценностей. Также ведется постоянный мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений.

Значимым проектом стала реконструкция сельского дома культуры в селе Новые Татышлы Татышлинского района, где разместился Удмуртский историко-культурный центр. В республике уже действует 25 таких центров — филиалов Дома дружбы народов. — Планируется создание новых историко-культурных центров, и эту работу мы продолжим, — подчеркнул Хабиров.

Марат Марданов, директор центра гуманитарных исследований министерства культуры, отметил, что Башкортостан находится под активным информационным давлением из-за рубежа. — Западные структуры стремятся обострить этноконфессиональную повестку. Однако органы власти эффективно противодействуют этим угрозам, что позволило значительно сократить число предконфликтных ситуаций, — заявил он.

Ситуация в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений остается стабильной. — В отношении нарушителей российского законодательства будут приниматься оперативные меры, включая административную и уголовную ответственность, — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Черенков, начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям, сообщил о масштабной работе по опровержению фейков. — Мы публикуем разъясняющие материалы и проводим фактчекинг. На данный момент опровергнуто 505 фейков, включая 40 по тематике межнациональных отношений и шесть — межконфессиональных, — отметил он.

Кантемир Хуртаев, эксперт совета при президенте России по межнациональным отношениям, указал, что молодежь является основной мишенью информационных атак. — Для профилактики таких угроз предлагается провести республиканский диктант на тему информационной и духовной безопасности в образовательных учреждениях. Также планируется организовать 15 тренингов по развитию критического мышления среди молодежи, — пояснил он.

Кроме того, обсуждались проекты «Герои не умирают» об участниках СВО и акция «Победили вместе». — Эти инициативы уже частично реализуются. В ближайшее время мы проведем обучающий семинар для заместителей по воспитательной работе вузов и ссузов, — отметил Хабиров.

Активная работа ведется и по социализации иностранных студентов, включая языковую и культурную адаптацию, профилактику правонарушений и привлечение к научным и спортивным мероприятиям. — Мы приветствуем приезд специалистов из-за рубежа, но если возникнут угрозы общественно-политической стабильности, решения будут приниматься оперативно, — подчеркнул глава региона.

В завершение заседания Радий Хабиров поблагодарил членов совета за конструктивную дискуссию и вручил государственные награды.