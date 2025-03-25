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25 Марта , 21:36

Башкирия примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени-2025»

Заявки на ежегодный федеральный форум «Сильные идеи для нового времени-2025» принимаются до 15 мая.

Башкирия примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени-2025»
Башкирия примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени-2025»

Форум проводится в соответствии с указом президента России с 2022 года. Организаторы мероприятия – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор – госкорпорация «ВЭБ РФ». Цель мероприятия – поддержать общественно значимые инициативы россиян, которые могут внести свой вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны.

В этом году идеи и проекты принимаются по пяти темам: социальная, предпринимательская, технологическая, кадровая, а также экологическая и климатическая.

Форум пройдет в три этапа: подача заявок на сайте форума «идея.росконгресс.рф», экспертная оценка и определение лучших идей до 7 июля, затем состоятся подведение итогов и очные презентации. Самые сильные идеи представят руководству страны в июле в финале, который пройдет в Нижнем Новгороде.

Организаторы призывают неравнодушных жителей республики принять участие в форуме. Идеи можно доработать совместно с экспертами и единомышленниками и получить поддержку от государства и бизнеса.

Фото со страницы vk.com/ideasforum. 

 

Башкирия примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени-2025»
Башкирия примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени-2025»
Башкирия примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени-2025»
Башкирия примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени-2025»
Башкирия примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени-2025»
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