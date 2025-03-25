Родители и педагоги Башкирии обсудят воспитание детей на форуме «Родные-Любимые»

Участие в форуме примут родители, педагоги и активисты «Движения Первых» для обсуждения актуальных вопросов воспитания, образования и развития детей.

Программа мероприятия включает шесть тематических блоков: психология, образование и воспитание, безопасность и здоровье, поддержка и помощь, творчество и дети, родительское сообщество.

Участников ждут лекции экспертов, творческие мастер-классы для детей, выставка образовательных организаций и сетевые мероприятия. Форум призван помочь создать родительские сообщества для обмена опытом и поддержки.

Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке: https://clck.ru/3HSr6V.

Организаторами выступают Минобрнауки Башкортостана и региональное отделение «Движения Первых».

Об этом пишет https://mgazeta.com