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25 Марта , 22:44

В Башкирии мониторят уровни рек

В ГКЧС Башкирии сообщили последние данные гидропостов. 

В Башкирии мониторят уровни рек
В Башкирии мониторят уровни рек

Максимальные подъёмы уровня воды отмечены: 

- на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района: +51 см до 333 см, выход на пойму 760 см;
- на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района: +11 см до 369 см, выход реки на пойму 410 см.

Снижается вода в Уфе:
- на реке Белой: текущий уровень 482 см, - 8 см, выход реки на пойму 600 см;
- на реке Уфе в районе Шакши: 289 см, - 23 см, выход реки на пойму 830 см.

Сегодня проведены подрывы льда на реке Юрюзань в Салаватском районе около деревни 1-ое Идельбаево и села Малояз.

По данным Системы-112, сегодня поступили сообщения о новых случаях подтоплений в Караидельском и Аургазинском районах.

Источник: ИА "Башинформ"

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