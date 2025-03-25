В Башкирии мониторят уровни рек

Максимальные подъёмы уровня воды отмечены:

- на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района: +51 см до 333 см, выход на пойму 760 см;

- на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района: +11 см до 369 см, выход реки на пойму 410 см.

Снижается вода в Уфе:

- на реке Белой: текущий уровень 482 см, - 8 см, выход реки на пойму 600 см;

- на реке Уфе в районе Шакши: 289 см, - 23 см, выход реки на пойму 830 см.

Сегодня проведены подрывы льда на реке Юрюзань в Салаватском районе около деревни 1-ое Идельбаево и села Малояз.

По данным Системы-112, сегодня поступили сообщения о новых случаях подтоплений в Караидельском и Аургазинском районах.

Источник: ИА "Башинформ"