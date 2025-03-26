Альбина Бикметова из Стерлитамака стала лауреатом премии «Мягкая сила»

На участие в премии было подано около 200 заявок, распределённых по пяти различным номинациям.
В номинации «Семейные ценности» награду получила председатель женского совета „Сильные женщины — сильный профсоюз“ при городском комитете профсоюзов работников госучреждений Стерлитамака Альбина Альбертовна Бикметова.
Лауреатами в других номинациях стали:
Номинация «Женсовет»
- Дорожная территориальная организация РОСПРОФЖЕЛ на Северо-Кавказской железной дороге.
Номинация «Профсоюзная мама»
- Людмила Васильевна Алексеева, председатель Белгородской областной организации профсоюза работников лесных отраслей.
Номинация «Структура»
- Челябинский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области».
Номинация «Лидер»
- Ирина Николаевна Проценко, председатель Татарстанской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования.
Церемония награждения прошла во время II Всероссийского форума трудящихся женщин.