Альбина Бикметова из Стерлитамака стала лауреатом премии «Мягкая сила»

На участие в премии было подано около 200 заявок, распределённых по пяти различным номинациям.

В номинации «Семейные ценности» награду получила председатель женского совета „Сильные женщины — сильный профсоюз“ при городском комитете профсоюзов работников госучреждений Стерлитамака Альбина Альбертовна Бикметова.





Лауреатами в других номинациях стали:

Номинация «Женсовет»

- Дорожная территориальная организация РОСПРОФЖЕЛ на Северо-Кавказской железной дороге.

Номинация «Профсоюзная мама»

- Людмила Васильевна Алексеева, председатель Белгородской областной организации профсоюза работников лесных отраслей.

Номинация «Структура»

- Челябинский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области».

Номинация «Лидер»

- Ирина Николаевна Проценко, председатель Татарстанской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования.

Церемония награждения прошла во время II Всероссийского форума трудящихся женщин.