+8 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Новости
26 Марта , 12:25

Альбина Бикметова из Стерлитамака стала лауреатом премии «Мягкая сила»

Всероссийская премия «Мягкая сила» создана для  поддержки и развития профсоюзных женских советов. Это способ признания  заслуг передовых женщин-лидеров.

Альбина Бикметова из Стерлитамака стала лауреатом премии «Мягкая сила»
Альбина Бикметова из Стерлитамака стала лауреатом премии «Мягкая сила»

На участие в премии было подано около 200 заявок, распределённых по пяти различным номинациям. 

В номинации «Семейные ценности» награду получила председатель женского  совета  „Сильные женщины — сильный профсоюз“ при городском комитете профсоюзов работников госучреждений  Стерлитамака  Альбина Альбертовна Бикметова.

Лауреатами в других номинациях  стали:

Номинация «Женсовет»
- Дорожная территориальная организация РОСПРОФЖЕЛ на Северо-Кавказской железной дороге. 

Номинация «Профсоюзная мама»
- Людмила Васильевна Алексеева, председатель Белгородской областной организации профсоюза работников лесных отраслей.

Номинация «Структура»
- Челябинский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области».

Номинация «Лидер»
- Ирина Николаевна Проценко, председатель Татарстанской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования.

Церемония награждения прошла во время  II Всероссийского форума трудящихся женщин.

 

Автор:
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru