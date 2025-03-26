Информация о паводке в Башкирии на сегодня

На контроле находится 6 ситуаций в 3 муниципальных образованиях: город Уфа, Архангельский и Чишминский районы.
Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:
- на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки +65 см, текущий уровень 347 см, выход реки на пойму 760 см;
- на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района, динамика уровня воды за сутки +23 см, текущий уровень 381 см, выход реки на пойму 410 см.
Наблюдается снижение уровня воды:
- на реке Белой в городе Уфе, текущий уровень 474 см, снижение уровня воды на 16 см, выход реки на пойму 600 см;
- на реке Уфе в районе Шакши города Уфы, текущий уровень 281 см, снижение уровня воды на 31 см, выход реки на пойму 830 см;
- на реке Дёме в селе Дюсяново Бижбулякского района, текущий уровень 159 см, снижение уровня воды на 17 см, выход реки на пойму 590 см.
Мониторинг водных объектов продолжается. Вчера в Салаватском районе на реке Юрюзань для активизации ледохода были проведены взрывные работы.
Юмагузинское, Нугушское и Павловское водохранилища работают в режиме наполнения.
По информации от ГК ЧС РБ, ситуация под контролем.