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26 Марта , 11:30

Информация о паводке в Башкирии на сегодня

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 2 сообщения о подтоплениях в Караидельском и Аургазинском районах.

На контроле находится 6 ситуаций в 3 муниципальных образованиях: город Уфа, Архангельский и Чишминский районы.

Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются: 

  • на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки +65 см, текущий уровень 347 см, выход реки на пойму 760 см;
  • на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района, динамика уровня воды за сутки +23 см, текущий уровень 381 см, выход реки на пойму 410 см.

Наблюдается снижение уровня воды:  

  1. на реке Белой в городе Уфе, текущий уровень 474 см, снижение уровня воды на 16 см, выход реки на пойму 600 см;
  2. на реке Уфе в районе Шакши города Уфы, текущий уровень 281 см, снижение уровня воды на 31 см, выход реки на пойму 830 см;
  3. на реке Дёме в селе Дюсяново Бижбулякского района, текущий уровень 159 см, снижение уровня воды на 17 см, выход реки на пойму 590 см.

Мониторинг водных объектов продолжается. Вчера в Салаватском районе на реке Юрюзань для активизации ледохода были проведены взрывные работы.

Юмагузинское, Нугушское и Павловское водохранилища работают в режиме наполнения.

По информации от ГК ЧС РБ, ситуация под контролем. 

Автор:Юлия Кононова
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