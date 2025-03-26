+8 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Новости
26 Марта , 12:20

Международный фестиваль языков среди иностранных студентов прошел в Башкирии

На площадке Межвузовского студенческого кампуса прошел Международный фестиваль языков среди иностранных студентов. 

Международный фестиваль языков среди иностранных студентов прошел в Башкирии
Международный фестиваль языков среди иностранных студентов прошел в Башкирии

Около 200 иностранных студентов из вузов России и зарубежных стран (Индии, Африки, Ближнего Востока, СНГ) приняли участие в фестивале, организованном Башкирским медуниверситетом (БГМУ).

Ректор БГМУ Валентин Павлов отметил, что вуз обучает 5 тысяч студентов из 60 стран, что подтверждает его международный уровень. В программе были научные доклады, мастер-классы по языкам и культуре, творческие выступления.

Участники обсуждали медицинскую лингвистику, межкультурную коммуникацию и адаптацию иностранных студентов. Фестиваль, проводимый с 2018 года, укрепляет межнациональные связи и вдохновляет на изучение языков.

Справка: В рамках нацпроектов в России создаются современные кампусы, включая уфимский на 4,3 тыс. мест с учебными и социальными объектами.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/26390/ 

Автор:
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru