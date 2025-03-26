Международный фестиваль языков среди иностранных студентов прошел в Башкирии

Около 200 иностранных студентов из вузов России и зарубежных стран (Индии, Африки, Ближнего Востока, СНГ) приняли участие в фестивале, организованном Башкирским медуниверситетом (БГМУ).

Ректор БГМУ Валентин Павлов отметил, что вуз обучает 5 тысяч студентов из 60 стран, что подтверждает его международный уровень. В программе были научные доклады, мастер-классы по языкам и культуре, творческие выступления.

Участники обсуждали медицинскую лингвистику, межкультурную коммуникацию и адаптацию иностранных студентов. Фестиваль, проводимый с 2018 года, укрепляет межнациональные связи и вдохновляет на изучение языков.

Справка: В рамках нацпроектов в России создаются современные кампусы, включая уфимский на 4,3 тыс. мест с учебными и социальными объектами.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/26390/