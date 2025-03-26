Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно для жителей частных жилых домов

Теперь его возможности доступны и собственникам частных домов, включая блокированную застройку. Информация об их недвижимости, зарегистрированной в Росреестре и внесенной в ГИС ЖКХ местными властями, подгружается автоматически.

Владельцы индивидуальных домов получили возможность отправлять данные счетчиков, заказывать их проверку, оплачивать коммунальные платежи и обращаться в ресурсоснабжающие организации по вопросам учета и начислений. Недавно введена функция гостевого доступа для родственников или арендаторов, позволяющая им передавать показания, оплачивать услуги ЖКХ и отправлять обращения в управляющие компании.

Эта функция упрощает управление коммунальными услугами для пожилых или маломобильных людей, проживающих в частных домах. Собственник может в любой момент отозвать гостевой доступ, а гость – отказаться от него. В Башкортостане, по данным ГИС ЖКХ, насчитывается около 740 тысяч частных домов. Приложением "Госуслуги Дом" пользуются более 250 тысяч человек. Наиболее востребованы функции передачи показаний, оплаты услуг и обращений в управляющие организации.

Оплата услуг через СБП в приложении осуществляется без комиссии. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Для входа используется подтвержденная учетная запись Госуслуг.