+8 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Новости
26 Марта , 11:23

Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно для жителей частных жилых домов

Приложение "Госуслуги Дом", изначально разработанное для владельцев квартир, расширило свой функционал.

Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно для жителей частных жилых домов
Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно для жителей частных жилых домов

Теперь его возможности доступны и собственникам частных домов, включая блокированную застройку. Информация об их недвижимости, зарегистрированной в Росреестре и внесенной в ГИС ЖКХ местными властями, подгружается автоматически.

Владельцы индивидуальных домов получили возможность отправлять данные счетчиков, заказывать их проверку, оплачивать коммунальные платежи и обращаться в ресурсоснабжающие организации по вопросам учета и начислений. Недавно введена функция гостевого доступа для родственников или арендаторов, позволяющая им передавать показания, оплачивать услуги ЖКХ и отправлять обращения в управляющие компании.

Эта функция упрощает управление коммунальными услугами для пожилых или маломобильных людей, проживающих в частных домах. Собственник может в любой момент отозвать гостевой доступ, а гость – отказаться от него. В Башкортостане, по данным ГИС ЖКХ, насчитывается около 740 тысяч частных домов. Приложением "Госуслуги Дом" пользуются более 250 тысяч человек. Наиболее востребованы функции передачи показаний, оплаты услуг и обращений в управляющие организации.

Оплата услуг через СБП в приложении осуществляется без комиссии. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Для входа используется подтвержденная учетная запись Госуслуг.

Автор:
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru