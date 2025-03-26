Весеннее половодье в Башкирии: ответы на вопросы

Нияз Фазылов подчеркнул важность взаимодействия всех ответственных служб и ведомств в период активного половодья, отметив, что подготовка к безаварийному пропуску весенних вод находится на особом контроле.

«К кому обращаться для проверки качества воды, если твой дом попал в зону подтопления в Башкортостане?»

«Поднимется ли ещё уровень реки Белой?»

На эти вопросы отвечают спикеры брифинга «Объясняем. Башкортостан».

Смотрите полную версию брифинга здесь: https://vk.com/video-27097047_456288684?access_key=807365073769ee3e0f