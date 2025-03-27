В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню Войск национальной гвардии РФ

Летопись этого рода войск ведётся с 1811 года, когда указом императора Александра I в России была создана внутренняя стража. Уже в первые дни Отечественной войны 1812 года батальоны внутренней стражи одними из первых приняли бой с авангардом наполеоновских войск. За два с лишним века эта летопись была насыщена страницами борьбы с бандитизмом, участием в межнациональных конфликтах, выполнением интернационального долга в различных горячих точках страны и зарубежья. И всюду солдатам правопорядка были присущи воинская доблесть и героизм, мужество и самоотверженность, верность Военной присяге. Сам же праздничный день был установлен Указом Президента России № 10 от 16 января 2017 года. Целью его было сохранение преемственности воинских традиций и повышение престижа службы в войсках национальной гвардии РФ.

Сотни бывших воинов в оливковых беретах, военнослужащие запаса, ветераны боевых действий, учащиеся кадетских классов, ребята из ВПО «Отечество» пришли в этот день в парк Победы, чтобы воздать дань памяти погибшим воинам-интернационалистам. «Сегодня праздник тех, кто стоит на страже не только когда опасность нависает над Родиной, но и в повседневной жизни, – сказал, открывая митинг, помощник начальника отделения Военного комиссариата города Стерлитамак и Стерлитамакского района Республики Башкортостан Сергей Мацегора. – Это высокая ответственность, честь. Они с честью выполняют свой долг по обеспечению порядка в нашей стране».

После минуты молчания слово взяла музыкальный руководитель филиала социально-реабилитационной помощи несовершеннолетним Юго-западного межрайонного центра «Семья» Гюзель Култыгина. «С участниками общественной организации «Братство Внутренних войск» нас связывает давняя дружба, – отметила Гюзель Камиловна. – Мы совместно проводим различные мероприятия в рамках патриотического воспитания детей. Это встречи с участниками боевых действий, в том числе с участниками СВО, а также различные спортивные соревнования, квесты, спортивно-патриотическую игру «Зарница». Наши воспитанники получают от братства подарки и различные виды спортивного инвентаря. Оставайтесь не только гордостью и честью нашей страны, но и её несокрушимой опорой».

ОО «Братство внутренних войск Республики Башкортостан» в г. Стерлитамаке проводит различные мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание, организовывает сборы гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Поприветствовав участников митинга, заместитель председателя ОО «Братство внутренних войск Республики Башкортостан» Марсель Хисамутдинов поблагодарил наиболее активных участников этих акций.

Праздник закончился вручением благодарственных писем за активное участие в жизни и деятельности «Братства внутренних войск» и церемонией возложения цветов и венков к памятнику воинам-интернационалистам.

Фото Сергея Крамскова.