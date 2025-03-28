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28 Марта , 14:25

Мэр Стерлитамака объявил о новой номинации в конкурсе грантов

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов объявил о решении включить в конкурс грантов новую номинацию – «Экология».

Мэр Стерлитамака объявил о новой номинации в конкурсе грантов
Мэр Стерлитамака объявил о новой номинации в конкурсе грантов

Он отметил, что вопрос экологии имеет большое значение для города, особенно учитывая его статус крупного промышленного центра, который он сохраняет на протяжении нескольких десятилетий. Несмотря на очевидное влияние промышленности на окружающую среду, глава администрации подчеркнул, что важно не оставаться в бездействии. Даже небольшие шаги, по его словам, способны привести к положительным результатам.

Мэр напомнил, что традиционно приём заявок на конкурс грантов начинается осенью, а точные сроки проведения будут сообщены дополнительно. Участвовать в конкурсе могут социально ориентированные некоммерческие организации. Он поручил своим коллегам внести соответствующие изменения в конкурсную документацию, добавив новую номинацию и прописав условия участия. Пока есть время, потенциальные участники могут обдумать свои проекты.

Автор:Юлия Кононова
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