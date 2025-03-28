«Студенческая весна» в Стерлитамаке

Медицинский колледж тронул сердца зрителей патриотическим номером с песней «Синий платочек», а также композицией о девушках, которые с надеждой ждут своих возлюбленных, отправившихся защищать Родину. Особенно проникновенно прозвучало стихотворение «Нас двадцать миллионов» Эдуарда Мирмовича. Кроме того, студенты представили традиционный башкирский народный танец, наполненный национальным колоритом.

Колледж строительства порадовал зрителей разнообразием жанров: душевный номер «Вечерний разговор» заставил задуматься, а нежный танец девушек привнес в программу легкость и утонченность. Вокальные номера также поразили зрителей: «Тала-тала» в джазовой обработке создала особую атмосферу, а русский народный танец «Под луною» подчеркнул красоту народных традиций.

Колледж физической культуры удивил сочетанием традиции и современности. Студенты представили номер с элементами игры на курае и варгане, в котором звучали отголоски башкирской культуры. Их программа включала как народные, так и современные танцы, а особое восхищение вызвало выступление гимнастки. Глубокое впечатление оставило прочтение стихотворения Мусы Джалиля «Чулочки», напомнившее о трагедии военных лет.

Стерлитамакский многопрофильный колледж продолжил программу мощным исполнением песни «Родина», ставшей настоящим гимном любви к своей стране.

Фестиваль стал ярким событием для студентов и зрителей, подарив атмосферу творчества, вдохновения и гордости за свою культуру и историю.

Ждём результатов и желаем участникам творческого вдохновения!

Фото Анастасии Ададуровой