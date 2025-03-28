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28 Марта , 16:29

В Башкирии адаптируют жильё подопечным филиала фонда «Защитники Отечества»

Республиканский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает адаптировать жилье ветеранам СВО с инвалидностью.

В Башкирии адаптируют жильё подопечным филиала фонда «Защитники Отечества»
В Башкирии адаптируют жильё подопечным филиала фонда «Защитники Отечества»

Винер Усманов, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества и медали генерала Шаймуратова, находится на сопровождении республиканского филиала фонда с ноября 2023 года. После ранения, полученного при выполнении боевого задания, он лишился ноги. Социальный координатор Рашида Загитова помогла ему оформить заявку на переоборудование жилья и подготовить документы.

Этапы адаптации:

  1. Выезд комиссии (эксперты фонда проводят замеры и составляют чек-лист).

  2. Согласование документов и утверждение решения экспертного совета.

  3. Установка средств реабилитации (включая систему «Умный дом», противоскользящие покрытия, специализированное оборудование).

Процесс занимает от 4 до 6 месяцев.

Статистика работы филиала (январь 2024 – март 2025):

  • Поступило 86 заявок.

  • Обследовано 81 жилое помещение.

  • Адаптировано 21 помещение.

Филиал активно работает по всей республике, выезжая еженедельно в 2–3 района.

Контакты:
📍 Уфа, ул. Мингажева, 107
🕒 Ежедневно с 9:00 до 18:00
📞 8 (347) 268-01-02
🔗 Подробнее: https://vk.com/public220653548

Фонд продолжает оказывать поддержку ветеранам, нуждающимся в адаптации жилья.

В Башкирии адаптируют жильё подопечным филиала фонда «Защитники Отечества»
В Башкирии адаптируют жильё подопечным филиала фонда «Защитники Отечества»
В Башкирии адаптируют жильё подопечным филиала фонда «Защитники Отечества»
В Башкирии адаптируют жильё подопечным филиала фонда «Защитники Отечества»
В Башкирии адаптируют жильё подопечным филиала фонда «Защитники Отечества»
В Башкирии адаптируют жильё подопечным филиала фонда «Защитники Отечества»
В Башкирии адаптируют жильё подопечным филиала фонда «Защитники Отечества»
Автор:Ирина Петрова
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