В Башкирии адаптируют жильё подопечным филиала фонда «Защитники Отечества»

Винер Усманов, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества и медали генерала Шаймуратова, находится на сопровождении республиканского филиала фонда с ноября 2023 года. После ранения, полученного при выполнении боевого задания, он лишился ноги. Социальный координатор Рашида Загитова помогла ему оформить заявку на переоборудование жилья и подготовить документы.

Этапы адаптации:

Выезд комиссии (эксперты фонда проводят замеры и составляют чек-лист). Согласование документов и утверждение решения экспертного совета. Установка средств реабилитации (включая систему «Умный дом», противоскользящие покрытия, специализированное оборудование).

Процесс занимает от 4 до 6 месяцев.

Статистика работы филиала (январь 2024 – март 2025):

Поступило 86 заявок.

Обследовано 81 жилое помещение.

Адаптировано 21 помещение.

Филиал активно работает по всей республике, выезжая еженедельно в 2–3 района.

Контакты:

📍 Уфа, ул. Мингажева, 107

🕒 Ежедневно с 9:00 до 18:00

📞 8 (347) 268-01-02

🔗 Подробнее: https://vk.com/public220653548

Фонд продолжает оказывать поддержку ветеранам, нуждающимся в адаптации жилья.