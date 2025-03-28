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28 Марта , 15:39

В Башкирии открыт сезон экскурсий по научным и туристическим объектам РБ

Центр молодежного туризма УГНТУ, переехав в Межвузовский кампус, расширил свою деятельность.

В Башкирии открыт сезон экскурсий по научным и туристическим объектам РБ
В Башкирии открыт сезон экскурсий по научным и туристическим объектам РБ

Теперь здесь разрабатывают экскурсионные маршруты для студентов и школьников по кампусу и научным центрам Башкортостана, включая лаборатории Евразийского НОЦ в рамках проекта «Студтуризм».

Ключевые направления:

  • Тематические экскурсии (от истории Уфы до адаптации иностранных студентов).

  • Выездные туры по республике: геопарки Торатау и ЯнгантауГолубое озеро.

  • Практика для студентов-туристов и школа экскурсоводов «Городские сказители».

Достижения:
Студентка Аделина Сиражитдинова выиграла грант на проект «Академия путешествий» — недельный курс по основам туризма с походом.

Справка:
Центр создан в 2021 году на базе студенческого клуба путешествий (основан в 2011). Уфимский кампус, строящийся по нацпроекту, вместит 4,3 тыс. студентов и откроет инфраструктуру для горожан.

Подробнее о работе Центра — здесь.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/26421/

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