В Башкирии открыт сезон экскурсий по научным и туристическим объектам РБ

Теперь здесь разрабатывают экскурсионные маршруты для студентов и школьников по кампусу и научным центрам Башкортостана, включая лаборатории Евразийского НОЦ в рамках проекта «Студтуризм».

Ключевые направления:

Тематические экскурсии (от истории Уфы до адаптации иностранных студентов).

Выездные туры по республике: геопарки Торатау и Янгантау, Голубое озеро.

Практика для студентов-туристов и школа экскурсоводов «Городские сказители».

Достижения:

Студентка Аделина Сиражитдинова выиграла грант на проект «Академия путешествий» — недельный курс по основам туризма с походом.

Справка:

Центр создан в 2021 году на базе студенческого клуба путешествий (основан в 2011). Уфимский кампус, строящийся по нацпроекту, вместит 4,3 тыс. студентов и откроет инфраструктуру для горожан.

Подробнее о работе Центра — здесь.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/26421/