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29 Марта , 11:42

В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник

В Стерлитамаке дан старт весеннему общегородскому субботнику! Сотрудники предприятий, студенты, школьники и неравнодушные жители вышли на улицы, чтобы привести в порядок парки, скверы и дворовые территории после долгой зимы.

В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник

Возле ДК «Сода» активисты занялись очисткой газонов от опавшей листвы и оставшегося снега, приводили в порядок дорожки, собирали мусор.

На территории спорткомплекса «Содовик» участники субботника активно очищали площадь и прилегающие зеленые зоны от мусора, который скопился за зиму. Работали слаженно: кто-то сгребал листья и грязь, кто-то убирал остатки снега и льда. Здесь работали не только взрослые, но и молодежь, доказывая своим примером, что чистота в городе — это забота каждого.

Сотрудники Стерлитамакского троллейбусного управления расчистили площадки, убрали мусор и остатки снега, а также подготовили пространство к посадке новых деревьев и кустарников.

Субботник в Стерлитамаке — это не просто уборка, а добрая традиция, которая объединяет людей. Впереди еще много работы, но благодаря стараниям горожан наш город становится чище и уютнее!

В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
В Стерлитамаке стартовал общегородской субботник
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