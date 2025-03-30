Поздравление мэра Стерлитамака с Ураза-байрам

На протяжении веков этот светлый праздник играет огромную роль в жизни мусульман. В его основе лежат основные нравственные ценности – любовь к ближним, сострадание, стремление к духовной чистоте и самосовершенствованию, что особенно важно в современных реалиях. От всей души желаю вам, уважаемые стерлитамаковцы, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть этот праздник принесёт мир, гармонию и радость в каждый дом, а также укрепит дружбу и взаимопонимание между всеми народами, проживающими в нашей республике!

Эмиль ШАЙМАРДАНОВ, глава администрации ГО г. Стерлитамак