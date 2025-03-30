С праздником Ураза-байрам!

Как мы видим, незаметно проходит месяц Рамадан. Только вчера был первый таравих – ночной намаз, первый день поста и первый долгожданный ифтар. Мы думали, как много впереди времени для совершения добрых дел, усердного поклонения и исправления, а сегодня уже идёт к завершению месяц милости, прощения, избавления от огня ада.

Скоро мусульмане всего мира будут отмечать светлый праздник – Ураза-байрам, он известен как праздник разговения Ид аль-Фитр.

Я хочу поздравить вас, мои дорогие братья и сестры, с праздником окончания Великого, очистительного, спасительного поста – Уразабайрам. Молим Аллаха Всевышнего, чтобы принял наш пост, простил нам наши грехи, открыл нам врата рая и защитил от ада, ниспослал нам благоденствие и благополучие, мир и покой нашим семьям и близким, успехов всем нам.

Для каждого верующего праздник – это общая радость единоверцев, прощание с благословенными днями и ночами Рамадана. Оглядываясь назад, мы задумываемся о духовных приобретениях. О том, как мы провели лучший месяц года. Каждый верующий человек радуется, потому что Аллах дал возможность встретить его, когда днём мы постились, вечерами читали ночной намаз, а между ними поминали Аллаха Всевышнего, каялись, читали Коран. В то же время мы печалимся. Ведь мы привыкли к этому месяцу, только начали понимать вкус нашего поста, чувствовать лёгкость.

Давайте задумаемся над тем, доволен ли нами Аллах Всевышний, заслужили ли мы его довольство, прощены ли мы.

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, велел дать фитр-садака, чтобы очиститься от недостатков, грехов, чтобы Аллах принял наш пост, простил нам наши грехи. Каждый год в этот день мы семьями посещаем мечеть, чтобы совершить праздничный намаз и отдать фитр-садака. В этом году на каждого члена семьи он составляет 200 рублей и выше.

Пусть Аллах примет наш пост, ночные намазы, поклонения и простит нас! С наилучшими пожеланиями и добрыми молитвами, Ришад-хазрат