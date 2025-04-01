В Стерлитамаке задержали подозреваемого в продаже наркотиков

В Стерлитамаке сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали с поличным 20-летнего, ранее судимого за кражу местного жителя.

«В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружены и изъяты три полимерных пакетика, внутри каждого из которых спрессованный кусок неопределенной формы, содержащий в своем составе гашиш, общей массой почти 3 грамма, что является значительным размером, — рассказала сотрудник управления МВД по Стерлитамаку Лилия Исламгулова. — Во время осмотра его квартиры оперативниками обнаружено и изъято более 70 граммов гашиша, что тоже является крупным размером. Полицейскими были найдены портативные электронные весы, банковские карты и полимерные пакетики».

По предварительным данным, молодой человек нашел незаконную подработку в мессенджере. Он приобрел запрещенные вещества через интернет и планировал сбыть их через тайники-закладки на территории Стерлитамака, но своевременно был задержан сотрудниками полиции.

Молодой человек уже дал признательные показания. В отношении него возбуждены 2 уголовных дела по фактам покушения на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах. Обвиняемый находится под стражей.

Источник: ИА "Башинформ".