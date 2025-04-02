Подпишитесь на "Стерлитамакский рабочий" по сниженным ценам

Оформить подписку на газету "Стерлитамакский рабочий" на второе полугодие 2025 года по сниженным ценам можно в редакции «СР» (на первом этаже четырёхэтажного здания Дома печати, ул.Комсомольская, 82, телефон 25-71-80. Здесь же возможна бюджетная подписка без доставки и с доставкой в одну точку от 20 и более экземпляров, а также на электронную версию газеты); в почтовых отделениях (телефон 23-33-87); в ООО «Стерлитамак-печать» (двухэтажное здание Дома печати, телефон 25-32-50).

Возможна дистанционная подписка на портале RBSMI.RU.

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