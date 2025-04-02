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2 Апреля , 13:10

Подпишитесь на "Стерлитамакский рабочий" по сниженным ценам

До 12 апреля продлится всероссийская декада подписки!

Подпишитесь на "Стерлитамакский рабочий" по сниженным ценам
Подпишитесь на "Стерлитамакский рабочий" по сниженным ценам

Оформить подписку на газету "Стерлитамакский рабочий" на второе полугодие 2025 года по сниженным ценам можно в редакции «СР» (на первом этаже четырёхэтажного здания Дома печати, ул.Комсомольская, 82, телефон 25-71-80. Здесь же возможна бюджетная подписка без доставки и с доставкой в одну точку от 20 и более экземпляров, а также на электронную версию газеты); в почтовых отделениях (телефон 23-33-87); в ООО «Стерлитамак-печать» (двухэтажное здание Дома печати, телефон 25-32-50).

Возможна дистанционная подписка на портале RBSMI.RU.

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ОГРН 1020203229892

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