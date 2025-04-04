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4 Апреля , 10:19

Марат Хуснуллин рассказал о значении Индекса качества городской среды

Вице-премьер  правительства России Марат Хуснуллин назвал Индекс качества городской среды полезным инструментом для властей, помогающим улучшать жизнь россиян. 

Марат Хуснуллин рассказал о значении Индекса качества городской среды
Марат Хуснуллин рассказал о значении Индекса качества городской среды

В 2024 году число городов с благоприятной средой выросло до 920. Уфа вошла в топ-5 среди миллионников, а в Башкирии все города впервые признаны комфортными. Средний индекс вырос на 30% с 2019 года.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил прогресс: если в 2018 году в республике было лишь 6 таких городов, то в 2024-м — уже 21. Однако работы ещё много. В 2025 году планируется благоустроить 164 общественных территории, включая 94 за счёт федерального бюджета.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Сергея Крамскова.

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