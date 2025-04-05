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5 Апреля , 18:00

Владимир Путин в Кремле встретился с Министром культуры Ольгой Любимовой

Глава ведомства, в частности, информировала Президента о модернизации музеев и библиотек в регионах, развитии кинематографических студий в Донецкой и Луганской народных республиках, сотрудничестве с Минпромторгом по оснащению детских школ искусств музыкальными инструментами отечественного производства, а также о совместной работе с фондом «Защитники Отечества» по поддержке участников СВО и членов их семей.

Подробнее – на сайте Кремля: https://kremlin.ru/events/president/news/76630   

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