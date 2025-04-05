Владимир Путин в Кремле встретился с Министром культуры Ольгой Любимовой
Глава ведомства, в частности, информировала Президента о модернизации музеев и библиотек в регионах, развитии кинематографических студий в Донецкой и Луганской народных республиках, сотрудничестве с Минпромторгом по оснащению детских школ искусств музыкальными инструментами отечественного производства, а также о совместной работе с фондом «Защитники Отечества» по поддержке участников СВО и членов их семей.
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