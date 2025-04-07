Школьники и студенты Башкирии представят свои изобретения на выставке

Мероприятие организовано Уфимским нефтяным университетом в рамках конференции «Актуальные проблемы науки и техники» и приурочено к 100-летию УМПО.

– Цель выставки – вовлечь молодежь в техническое творчество и поддержать талантливые проекты, – отметил директор Молодежного технопарка УГНТУ Флюр Шагисултанов.

Участники – школьники и студенты колледжей Башкортостана – представят работы в шести направлениях: от робототехники до дизайна. Победители получат дипломы, призы и дополнительные баллы при поступлении в УГНТУ.

Справка:

Межвузовский кампус в Уфе создается в рамках нацпроекта. К 2036 году в России появится 40 таких студенческих городков.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/26486/