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22 Июля 2025, 14:19

Нотки тепла, любви и заботы

На территории перинатального центра Стерлитамака в рамках социального проекта «Мамины нотки» состоялся второй за это лето праздник для будущих мам.

Нотки тепла, любви и заботыНотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы

- Наш проект направлен на целевую аудиторию. Это прежде всего молодые роженицы в возрасте от 18 до 35 лет, - говорит руководитель проекта «Мамины нотки», специалист отдела по молодёжной политике Ангелина Малкина, выигравшая грант «Росмолодежи» на его реализацию. - В празднике участвуют не только находящиеся в стационаре беременные женщины, но и те, кто планирует беременность, те, кто уже познал радость материнства. Мы хотим поддержать будущих мамочек в период ожидания рождения ребенка, эмоционально зарядить их, помочь избавиться от страхов и переживаний. Поэтому в нашей команде - студия народного вокала «Феникс», центр «Семья», филиал республиканского молодёжного психологического центра, художественная студия «Оста кул», творческая мастерская «Моментов море», фитнес-центр «Спринт» и другие партнеры. И, конечно, наши доктора, которые сегодня подготовили для беременных небольшие образовательные лекции.
Праздник, участников которого сердечно поприветствовал главный врач ГКБ N 1 Ильшат Яппаров, прошёл как по нотам. Было чем заняться, на что посмотреть и что послушать. Яркая и насыщенная концертная программа от студии «Феникс» повышала участникам настроение. Лекции от руководителя детского центра здоровья, врача-педиатра Екатерины Чуриловой и заведующего перинатального центра ГКБ N 1 Радика Латыпова помогли пролить свет на самые важные моменты подготовки к родам и ухода за новорожденными. Мастер-классы от психологов, педагогов, прикладников и художников позволили молодым женщинам раскрепоститься, развеяться, при помощи арт-терапии сместить некоторые акценты в своем отношении к предстоящим родам.
Самые активные зрительницы получили от организаторов сертификаты и небольшие подарки.
Следующие «Мамины нотки» зазвучат в нашем городе уже в августе.
А пока - фотографии от Сергея Крамскова
Марина Воронова

Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Нотки тепла, любви и заботы
Автор:Марина Воронова
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