За ними — Россия

Недавно в социальных сетях стал популярным ролик с просьбой одного из волонтёров — собирать и доставлять ему использованные газовые баллоны. Из них он изготавливает окопные печи для наших бойцов. Сам автор, вероятно, и не предполагал, что его обращение объединит добровольцев со всей республики.



Зовут волонтёра Фануз Салимгареев (фото 1). Он — член Ассоциации ветеранов СВО, создатель группы «Партизанский отряд», проживает в Уфе. С самого начала специальной военной операции Фануз не только варит печи, но и лично доставляет их на передовую. Он объездил множество точек СВО, и теперь в его гараже накопилось около двух сотен газовых баллонов, ожидающих переработки.

— В принципе, печи можно делать из обрезков труб или железных бочек, — рассказывает Фануз. — Но лучше всего подходят баллоны: они прочнее и долговечнее.



О волонтёре узнала Елена Шевцова, член двух стерлитамакских волонтёрских отрядов — «Путь к победе» и «ZOV сердца». Увидев ролик, она сразу распространила его в соцсетях. По совету координатора движения «ZOV сердца» Гульнары Амировой, Елена обратилась в общественную организацию «Морское братство ВМФ» г. Стерлитамака и района (фото 2), которую возглавляет капитан 3-го ранга в запасе Рауф Тукаев. У «братства» уже был опыт изготовления подобных печей для бойцов. С тех пор, как волонтёры начали сотрудничество, на фронт отправлено более тридцати окопных печей.



В гаражах «Морского братства» сейчас ждут своей очереди ещё около сотни баллонов, собранных со всего города и соседних сёл.



Помимо печей, волонтёры из Уфы, Стерлитамака, Салавата и ближайших районов изготавливают эвакуационные тележки «Анютка» — простые, но надёжные приспособления из носилок и велосипедного колеса. Одно колесо делает эвакуацию раненых по минному полю безопаснее.



Отовсюду приходят просьбы рассказать, как плести маскировочные сети, шить «пятиточечники» или собирать сухие пайки. Мать одного из бойцов, готовящая дома сухие супы, обращается за помощью в расширении производства. Бывшие рыбаки переходят с плетения сетей на изготовление маскировочных.



Тесные связи у волонтёров сложились и с патриотическими организациями города — «Набатом» и другими объединениями. Все они работают ради одной цели.



"Волонтёрское движение стало неотъемлемой частью жизни нашего общества".



Сегодня мужчины воюют, а женщины трудятся в тылу: собирают гуманитарную помощь, шьют и вяжут вещи для бойцов, ухаживают за ранеными. Врачи отправляются в командировки в зону СВО. Общими усилиями волонтёры в глубоком тылу вносят свой вклад в приближение победы.



— С января этого года мы отправили на фронт сотни посылок, — говорит Гульнара Амирова. — Главное, чтобы бойцы чувствовали: за ними — Россия.



На СВО другие критерии ценностей, чем в мирной жизни. Простые, привычные вещи — печи, сети, тележки — на передовой могут стоить жизни и здоровья нашим ребятам.



Волонтёрство — это не просто помощь фронту. Вместе с гуманитарными конвоями, дронами, сухпайками, печами и детскими письмами бойцы получают моральную поддержку, не менее важную, чем материальная.



Они чувствуют: за ними Россия, с ними Россия. А это значит, что победа будет за нами.



"Сегодня вся страна является единым, сплочённым народным фронтом. Ваши инициативы должны быть направлены на то, чтобы миллионы людей могли внести свой вклад в победу. Всё это подчинено нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем".

— Президент России В. В. Путин





