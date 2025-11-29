Радий Хабиров встретился с главами муниципалитетов

В Мелеузовском районе состоялся семинар руководителей городов и районов республики с участием Главы Башкортостана. Обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития территорий и задачи органов местного самоуправления на ближайшую перспективу.

Радий Хабиров отметил, что важны совместные усилия всех уровней власти для обеспечения динамичного развития республики и повышения качества жизни людей.

Глава Башкортостана поблагодарил руководителей муниципалитетов за ответственную работу в 2025 году и обозначил приоритетные направления дальнейшей деятельности.

Участники семинара также обсудили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, выстраивание конструктивного диалога с жителями городов и районов, механизмы сопровождения инвестиционных проектов.

Фото: https://glavarb.ru/ru/news/event/radiy-habirov-obsudil-razvitie-gorodov-i-rayonov-bashkortostana-s-glavami-municipalitetov_2025-84527/photo/