Радий Хабиров встретился с главами муниципалитетов

В Мелеузовском районе состоялся семинар руководителей городов и районов республики с участием Главы Башкортостана. Обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития территорий и задачи органов местного самоуправления на ближайшую перспективу.
Радий Хабиров отметил, что важны совместные усилия всех уровней власти для обеспечения динамичного развития республики и повышения качества жизни людей.
Глава Башкортостана поблагодарил руководителей муниципалитетов за ответственную работу в 2025 году и обозначил приоритетные направления дальнейшей деятельности.
Участники семинара также обсудили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, выстраивание конструктивного диалога с жителями городов и районов, механизмы сопровождения инвестиционных проектов.
