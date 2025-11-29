Строим мосты в инклюзии

При входе на выставку посетителям предоставлялись консультации от Фонда пенсионного и социального страхования, социальной защиты, управления жилищно-коммунального хозяйства, отдела архитектуры, ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница №1» и Отдела образования города Стерлитамак. Каждый мог получить полезную информацию о социальных, медицинских и образовательных услугах.

Особое внимание привлек Стерлитамакский филиал ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени М.Х. Тухватшина. Заведующая Альфина Фаритовна Алибаева рассказала о специальных изданиях для незрячих и слабовидящих: тактильных и рельефнографических книгах, книгах с укрупнённым шрифтом, приборах для прослушивания говорящих книг и устройствах для письма.

Физкультурно-оздоровительный центр для детей-инвалидов «Сделать шаг» организовал творческую площадку, где ребята вместе с педагогами делали поделки своими руками. Добровольческий отряд серебряных волонтёров «От сердца к сердцу» представил свои работы: сумки в технике макраме, вышитые картины, бисерные изделия и броши. РОО родителей детей с инвалидностью «Дети — наше счастье» показала поделки, созданные руками особенных детей.

Для гостей были подготовлены разнообразные мастер-классы, а сотрудники санатория-профилактория «Берёзка» угощали всех облепиховым чаем и кумысом. МАДОУ «Детский сад №1» предложил иммерсивную выставку «Развитие в движении», где можно не только посмотреть, но и потрогать и попробовать экспонаты, погружаясь в процесс обучения и развития.

В АНО «Сияние чистого разума» уверены: необучаемых детей нет, а аутизм — не приговор. Педагог-дефектолог Ангелина Ахметшина делилась опытом работы с детьми и подчеркнула важность инклюзивного подхода в образовании и развитии особенных ребят.

Мероприятие завершилось образовательным семинаром «Практика эффективных методик по обучению, воспитанию и социализации людей с ОВЗ», где специалисты делились опытом и актуальными методиками работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель Общественной палаты города Стерлитамак Евгения Александровна Долгих отметила значимость фестиваля: «Всё больше организаций принимают участие в нашем мероприятии, мы видим большую заинтересованность со стороны горожан. Такие встречи помогают объединять усилия и делиться опытом».

Фестиваль «Строим мосты» стал настоящей площадкой для общения, обмена опытом и совместного творчества. Мероприятие показало, что инклюзия — это не абстрактное понятие, а реальные возможности для каждого ребёнка и взрослого. Вдохновение, внимание к каждому и тёплое отношение — главные мосты, которые помогают объединять людей и делать общество более открытым и дружелюбным.

Фото Анастасии Ададуровой