В Башкортостане отремонтировали 124 км дорог опорной сети

Так, в нормативное состояние привели участки дорог Уфа — Инзер — Белорецк, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Магнитогорск — Ира, Бураево − Старобалтачево − Куеда, Белорецк − Учалы − Миасс и других.





— Это основные дороги, которые связывают районные центры со столицей республики — Уфой, ведут к важным туристическим объектам, транспортным и логистическим узлам, крупным промышленным предприятиям и кластерам. Они также обеспечивают выход на федеральные трассы. Поэтому таким транспортным артериям дорожники уделяют особое внимание, — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.





Работы на дорогах опорной сети продолжаются. До конца 2025 года в порядок планируется привести еще 85 км таких дорог.





Общая протяженность региональной опорной дорожной сети Башкортостана составляет 3188 км. На начало 2025 года 70% опорной сети находилось в нормативном состоянии. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина к 2030 году планируется довести данный показатель до 85%.

Источник: Минтранс РБ.