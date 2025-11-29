-11 °С
29 Ноября , 10:00

В Башкортостане отремонтировали 124 км дорог опорной сети

В Башкортостане в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 124 км дорог опорной сети. 

Так, в нормативное состояние привели участки дорог Уфа — Инзер — Белорецк, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Магнитогорск — Ира, Бураево − Старобалтачево − Куеда, Белорецк − Учалы − Миасс и других.

— Это основные дороги, которые связывают районные центры со столицей республики — Уфой, ведут к важным туристическим объектам, транспортным и логистическим узлам, крупным промышленным предприятиям и кластерам. Они также обеспечивают выход на федеральные трассы. Поэтому таким транспортным артериям дорожники уделяют особое внимание, — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Работы на дорогах опорной сети продолжаются. До конца 2025 года в порядок планируется привести еще 85 км таких дорог.

Общая протяженность региональной опорной дорожной сети Башкортостана составляет 3188 км. На начало 2025 года 70% опорной сети находилось в нормативном состоянии. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина к 2030 году планируется довести данный показатель до 85%.
 
Источник: Минтранс РБ.
