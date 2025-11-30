-11 °С
30 Ноября , 14:00

В Башкирии по нацпроекту выполнили реконструкцию трех мостов

В Башкортостане в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выполнили реконструкцию трех мостов.

В порядок привели мостовые сооружения через реку Ик в Туймазинском районе, реку Турсагазы в Аургазинском районе и через ручей в Кармаскалинском районе. Их общая протяженность составила 291 погонный метр. При этом работы на мосту через Ик выполнили с опережением на один год.

— Данные мосты находились в аварийном состоянии и были опасны для передвижения. Мостовики провели масштабную реконструкцию. Они возвели железобетонные опоры, установили балки пролетных строений, сделали гидроизоляцию, обустроили покрытие на самом сооружении и подходах к нему. Также установили барьерные и перильные ограждения и выполнили другие капитальные работы. После реконструкции мосты стали безопасными и комфортными для проезда, — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется ввести 15 искусственных сооружений протяженностью более 1260 погонных метров.
 
Источник: Минтранс РБ.
