1 Декабря , 15:53

БАГСУ приглашает на День открытых дверей

Башкирская академия государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан приглашает на День открытых дверей, который состоится 5 декабря в 14:00 по адресу: город Уфа, улица Заки Валиди, 40.

БАГСУ приглашает на День открытых дверей

Будущие абитуриенты, их родители и все желающие смогут ознакомиться с образовательными программами Академии, узнать о возможностях обучения в сфере юриспруденции, государственного и муниципального управления, а также профессионального развития. В программе мероприятия:

  • Встреча с преподавателями и студентами-амбассадорами, которые поделятся личным опытом.
  • Интерактивные форматы, включая профориентационный тест, управленческие поединки и квиз.
  • Встреча с руководством Академии.
  • Экскурсия в Дом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.
  • Возможность задать вопросы и получить индивидуальные консультации по поступлению.

День открытых дверей поможет сделать осознанный выбор профессии и ближе познакомиться с БАГСУ, которая предлагает 18 программ высшего образования и 150 программ дополнительного профессионального образования.

Источник: https://mgazeta.com

 

