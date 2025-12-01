БАГСУ приглашает на День открытых дверей

Будущие абитуриенты, их родители и все желающие смогут ознакомиться с образовательными программами Академии, узнать о возможностях обучения в сфере юриспруденции, государственного и муниципального управления, а также профессионального развития. В программе мероприятия:

Встреча с преподавателями и студентами-амбассадорами, которые поделятся личным опытом.

Интерактивные форматы, включая профориентационный тест, управленческие поединки и квиз.

Встреча с руководством Академии.

Экскурсия в Дом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

Возможность задать вопросы и получить индивидуальные консультации по поступлению.

День открытых дверей поможет сделать осознанный выбор профессии и ближе познакомиться с БАГСУ, которая предлагает 18 программ высшего образования и 150 программ дополнительного профессионального образования.

