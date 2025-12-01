Межвузовский студенческий кампус – площадка для диалога бизнеса и науки

Мероприятие, которое пройдет в Конгресс-холле «Торатау», соберет тысячи представителей деловых кругов из различных регионов России и зарубежных стран, включая делегации из Китая, ОАЭ, Турции, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В работе форума примут участие руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также ведущие эксперты в сфере экономики, инвестиций и инноваций.



4 декабря одной из площадок Международной недели бизнеса станет Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Его развитая инфраструктура и значительный потенциал полностью соответствуют требованиям проведения мероприятий международного уровня.





Создание такого передового центра, как Межвузовский студенческий кампус, стало возможным благодаря тому, что Башкортостан вошел в число пилотных регионов, где реализуется федеральный проект по строительству сети современных кампусов. Проект уфимского Межвузовского кампуса – это не просто учебные корпуса, а целый студенческий город с жилыми помещениями, рассчитанными на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.



Основной фокус мероприятий в Межвузовском кампусе будет сосредоточен на темах открытого диалога между бизнесом и наукой. Участники форума обсудят эффективные механизмы взаимодействия вузов и компаний, рассмотрят кампус как готовую экосистему для развития технологического предпринимательства и другие актуальные вопросы. Параллельно в этот день состоятся XI Всероссийский юридический форум и пленарное заседание «Верховенство права: от исторической правды к будущему российской юриспруденции», а также церемония вручения ежегодной премии «Налогоплательщик года».

Источник: Официальный сайт Международной недели бизнеса - 2025