-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
1 Декабря , 22:54

Межвузовский студенческий кампус – площадка для диалога бизнеса и науки

С 3 по 5 декабря 2025 года в Уфе пройдет XVIII Международная неделя бизнеса – значимое событие, определяющее векторы развития не только Республики Башкортостан, но и страны в целом.

Межвузовский студенческий кампус – площадка для диалога бизнеса и науки
Межвузовский студенческий кампус – площадка для диалога бизнеса и науки

Мероприятие, которое пройдет в Конгресс-холле «Торатау», соберет тысячи представителей деловых кругов из различных регионов России и зарубежных стран, включая делегации из Китая, ОАЭ, Турции, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В работе форума примут участие руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также ведущие эксперты в сфере экономики, инвестиций и инноваций.

4 декабря одной из площадок Международной недели бизнеса станет Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Его развитая инфраструктура и значительный потенциал полностью соответствуют требованиям проведения мероприятий международного уровня.

Гладких.

Создание такого передового центра, как Межвузовский студенческий кампус, стало возможным благодаря тому, что Башкортостан вошел в число пилотных регионов, где реализуется федеральный проект по строительству сети современных кампусов. Проект уфимского Межвузовского кампуса – это не просто учебные корпуса, а целый студенческий город с жилыми помещениями, рассчитанными на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.

Основной фокус мероприятий в Межвузовском кампусе будет сосредоточен на темах открытого диалога между бизнесом и наукой. Участники форума обсудят эффективные механизмы взаимодействия вузов и компаний, рассмотрят кампус как готовую экосистему для развития технологического предпринимательства и другие актуальные вопросы. Параллельно в этот день состоятся XI Всероссийский юридический форум и пленарное заседание «Верховенство права: от исторической правды к будущему российской юриспруденции», а также церемония вручения ежегодной премии «Налогоплательщик года».

Источник: Официальный сайт Международной недели бизнеса - 2025

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru