Владимир Путин посетил пункт управления Объединённой группировки войск

Президент заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки «Центр» Валерия Солодчука и командующего войсками группировки «Восток» Андрея Иванаева.

Валерий Герасимов доложил Верховному Главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск Донецкой Народной Республики и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях.

Валерий Солодчук доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окружённой в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.

Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчинённых войск. Также Андрей Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города.

В.Путин поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступивший зимний период.

Источник: http://www.kremlin.ru/