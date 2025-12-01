-11 °С
1 Декабря , 09:00

Владимир Путин посетил пункт управления Объединённой группировки войск

Вечером 30 ноября Верховный Главнокомандующий посетил один из пунктов управления Объединённой группировки войск.

Президент заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки «Центр» Валерия Солодчука и командующего войсками группировки «Восток» Андрея Иванаева.

Валерий Герасимов доложил Верховному Главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск Донецкой Народной Республики и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях.

Валерий Солодчук доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окружённой в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.

Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчинённых войск. Также Андрей Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города.

В.Путин поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступивший зимний период.

Источник: http://www.kremlin.ru/

 

