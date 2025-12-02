Российские спортсмены провели мастер-класс по боксу в Уфимском районе

Юные любители спорта и активного образа жизни средней школы имени А.М. Алымова села Михайловка получили приятный подарок в дни проведения XXVI чемпионата России по боксу среди женщин, проходящего в столице республики. В гости к учащимся приехали энтузиасты этого мужественного и красивого вида спорта, в том числе глава администрации Уфимского района, Николай Ельников, мастер спорта России международного класса Ахмедхан Адилов, заслуженные мастера спорта России Юлия Немцова, Эдуард Абзалимов.

– Когда-то после ознакомительной тренировки в школе, где учился, принял решение заниматься в секции бокса. Надеюсь, что вы ребята, после сегодняшней встречи и занятия с выдающимися российскими спортсменами, тоже будете увлечены боксом, который развивает не только силу, но и интеллект, – рассказал на церемонии открытия председатель муниципального отделения федерации бокса Николай Ельников. Заместитель председателя Совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхан Адилов рассказал, что с подобными мастер-классами они объехали страну. На всех встречах не только с боксерами, но и со школьниками, студентами, обычными юношами и девушками есть люди, которые любят спорт и хотят гармонично развиваться. – Мы живем в потрясающей стране, где уважают бокс, делают его доступнее, интереснее, ближе к любителям активного образа жизни.

Так что, на вопрос, стоит ли заниматься боксом, ответ очевиден: стоит! Ведь бокс не просто спорт. Это путь к познанию и развитию своих способностей, характера, что закономерно приводит к победе, сначала над собой, а потом и над соперником, – сказал Ахмедхан Джамбаилович. А познавательный урок в увлекательный мир спорта, с показом примеров, что значит, на деле быть настоящим бойцом провел заслуженный мастер спорта России, победитель чемпионата и первенства страны, обладатель звания чемпиона Европы и финалист чемпионата мира Эдуард Абзалимов. Опытный спортсмен научил ребят, как выполнять растяжки, укреплять мышцы ног и рук, не забыл рассказать о психологической подготовке.

– Не должно быть страшно, когда выходишь на ринг полностью подготовленным, с сотнями тренировок и спарринг-встреч за плечами. После них появляется уверенность в своих силах, ведь в бою с противником необходимо просто повторить результаты, которых уже добился, – сообщил титулованный единоборец. Эдуард Маратович подробно ответил на многочисленные вопросы школьников, рассказал, почему решил заняться спортом.

– Бокс привлек внимание из-за возможности стать сильным, ловким. Спорт помог мне не только обрести друзей, но и научил дисциплине, трудолюбию, – рассказал чемпион. Высоко оценил уровень физической подготовки учащихся сельской школы заместитель председателя Федерации бокса республики Тагир Галеев, который обратил внимание, что ребята из села всегда выгодно отличаются своей физической подготовкой, чем их сверстники из города. Он отметил целеустремленность, сильную мотивацию юных жителей сельских районов на занятия спортом, что позволяет ребятам яснее видеть перспективы после окончания школы.

– Успех в дальнейшей жизни зависит не только от оценок за ОГЭ и ЕГЭ, но и дополнительных баллов за занятия спортом, поэтому ребята смогут поступать в различные учебные заведения, а затем и выстраивать трудовую жизнь, – отметил он. Заслуженного мастера спорта, восьмикратную чемпионку страны, обладательницу титулов сильнейшей в мире и в Европе, многократного серебряного и бронзового призера чемпионатов мира и континента Юлию Немцову впечатляет пропаганда бокса среди девушек. Недаром женский бокс Башкирии считается одним из сильнейших в стране.

– Всегда с удовольствием смотрю выступления чемпионки Боливарианских Игр (2023), чемпионки мира и Европы среди молодежи, многократной чемпионки России, Башкирии, призера чемпионатов страны, Всероссийской Спартакиады, достойно представляющей республику на международных и национальных аренах Азалию Аминеву. Ее спортивные достижения лучшая пропаганда для девочек заниматься этим гармоничным видом спорта. У вас в республике есть к чему девочкам стремиться, – сказала Юлия Ивановна. В конце встречи школьники выстроились к именитым спортсменам в очередь, чтобы получить на память автографы. – Мастер-классы мотивируют не только детей, но и нас, тренеров. Ведь они будут успешны, если в них вкладывать душу и трудиться над их развитием. Известно, что обучение основывается на личном примере. Если педагоги будут им давать лучшее, ребята будут принимать только лучшее. А для этого надо нам, взрослым, верить в них, – заключил урок жизни и спорта Тагир Галеев.

Фото: Петр Маков.

Источник: https://ufimnivy.ru