2 Декабря , 11:09

В Башкирии осудили наркокурьера за легализацию денег

Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя.

Его признали виновным в легализации денег, приобретенных в результате совершения преступления, в крупном размере.

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в июле прошлого года мужчина трудоустроился в интернет-магазин по продаже наркотиков и распространял их через тайники, за что приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. За оборудование таких мест он получал деньги в виде криптовалюты, которую после совершения конвертаций переводил на свой банковский счет. Всего таким способом он легализовал около 130 тысяч рублей и приобрел автомобиль марки «ВАЗ-2110».

Подсудимый признал вину. Суд с учетом ранее состоявшегося приговора назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей. Доход, полученный преступным путем, конфисковали.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Ксения Калинина / ИА «Башинформ».

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru