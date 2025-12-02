В Уфе обсудят новые возможности для сотрудничества с Таджикистаном

В ходе встречи планируется обсудить расширение взаимодействия в сфере международной торговли, промышленной кооперации, разработки высоких технологий и внедрения искусственного интеллекта.

Как сообщили в Министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан, Таджикистан входит в число ключевых торговых партнеров республики, занимая 15-е место по объему товарооборота. Основу башкирского экспорта составляют минеральные продукты (65,5%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (24,4%), продукция химической промышленности и каучук (5,4%), а также продовольственные товары и сырье (2,4%).

Сотрудничество между предприятиями двух регионов активно развивается, особенно в химической отрасли и лесопереработке. Например, компании «Ультрадизайн» и «Ультраплай» экспортируют древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты, а Башкирская содовая компания поставляет в Таджикистан бикарбонат натрия, кальцинированную соду и кабельные пластикаты.

Значимым совместным проектом является создание Российско-Таджикского индустриального парка в Душанбе на площади 9,3 га. Корпорация развития Республики Башкортостан за счет средств федерального бюджета проведет реконструкцию и модернизацию производственных корпусов общей площадью 23,5 тыс. кв. м. Планируется также привлечь резидентов — ряд башкирских компаний уже выразили заинтересованность. Приоритетными направлениями работы парка станут легкая промышленность, станкостроение, производство медоборудования и металлургия.

На территории индустриального парка будет действовать преференциальный режим, включающий двукратное снижение налогов на землю, имущество и прибыль, а также освобождение от НДС и таможенных пошлин.

Помимо этого, стороны обсуждают сотрудничество в других сферах. В частности, рассматривается возможность создания в Уфе транспортно-логистического центра с сертификацией товаров из Таджикистана. Благодаря своему выгодному расположению на пересечении торговых маршрутов, Башкортостан может выполнять роль важного логистического хаба.

Также обе республики заинтересованы в развитии международного туризма, обладая для этого значительным потенциалом. Уже действует прямое авиасообщение между Уфой и Душанбе. Природные достопримечательности и богатое культурное наследие Башкортостана и Таджикистана способны привлечь большое число туристов.

