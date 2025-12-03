Студенты УГНТУ разработали образовательные наборы по робототехнике

Новые робототехнические системы позволяют на практике изучать программирование, электротехнику, электронику и основы механики. Благодаря продуманным сценариям использования разработок в учебном процессе студентам удалось создать новую методическую базу, аналогов которой нет в стране.





Разрабатывать наборы ребята начинали для своих нужд. У студентов на первом и втором курсе есть дисциплина «Конструирование робототехнических систем» в формате проектной мастерской. В обучении используют готовые наборы по робототехнике. Однако, как показал опыт, найти необходимое среди того, что предлагает открытый рынок, практически невозможно. Решить задачу взялись студенты — участники Молодежного робототехнического клуба УГНТУ.





«Робота-паук» умеет многое, чего не умеют «конкуренты». В частности, выполнять движения, в которых несколько стандартных сценариев совмещаются друг с другом: например, играет музыка, робот двигается и светится. А еще у него особые ходильные ноги, в которых соединены два вида пластика. Поначалу они были задуманы обычными, но «паук» скользил — приходилось надевать ему «носочки» из воздушных шариков. Ребята подумали и доработали конструкцию, дополнив деталями из резиноподобного пластика.





Робототехнической лабораторной установкой-манипулятором студенты тоже гордятся. Хотя это разработка образовательная, она имеет много общего с промышленными роботами, а значит, служит первым шагом к знакомству со сложными производственными системами.



Огромное преимущество робонаборов УГНТУ — большая образовательная составляющая. Команда уделила много внимания разработке функциональных сценариев их использования. Стояла задача разработать целый комплекс лабораторных работ и опытов, создать интересные, понятные и красивые пособия, и это удалось. Результатом проекта стало не просто «железо», а целое пакетное решение. И уже в этом учебном году образовательные наборы будут интегрированы в дисциплину «Проектная мастерская» у студентов Евразийской политехнической школы.





Несмотря на то, что ребята довольны своими разработками, у них уже масса идей, как сделать их ещё лучше. Например, соединить установку-манипулятор с компьютерным зрением, создать мобильное приложение для «робота-паука» и многое другое. А ещё студенты решили запатентовать свои разработки и замахнуться на коммерциализацию. Все основания для этого есть: наборы можно интегрировать в уроки технологии и информатики у школьников, в лабораторные работы у студентов колледжей и вузов, использовать в кружках робототехники. Они обеспечат плавный переход от теории к реальным проектам, развивая инженерное мышление.





— Изучение робототехники позволяет освоить самые разные навыки в области электроники, электротехники, аддитивных технологий, прототипирования, 3D-моделирования, программирования. У наших студентов на выходе из бакалавриата такой набор компетенций, каким не каждый опытный специалист обладает. Умение проектировать новые технологические процессы, интегрировать готовые разработки, оптимизировать существующие системы — всё это необходимо в их профессиональной области. На мой взгляд, основы робототехники — это сквозной инструмент каждого современного инженера. Он должен, по крайней мере, знать, что и как работает. И, если понадобится, в дальнейшем применить в своей отрасли, — отметил старший преподаватель Евразийской политехнической школы Андрей Бодылев.

Источник: ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет".