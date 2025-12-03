В Уфе стартовала XVIII Международная неделя бизнеса

В этом году география участников значительно расширилась: среди гостей — представители Китая, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Турции и Таджикистана. Это подтверждает важность площадки для развития диалога и партнёрских связей.

Участников, как всегда, ждёт насыщенная программа. Первый день, 3 декабря, будет посвящён вопросам эффективного управления: запланированы дискуссии, тематические секции и мастер-классы. Также в этот день откроется хакатон управленческих решений и пройдёт церемония награждения лауреатов республиканского конкурса «Предприниматель года – 2025», что создаст энергичный старт всей предстоящей работе.

«Международная неделя бизнеса — значимое событие не только для Башкортостана, но и для всей страны. Это уникальная площадка для генерации идей, укрепления доверия и формирования долгосрочных партнёрств. Сегодня здесь собрались представители десяти государств. Благодаря нашему форуму многие зарубежные компании смогли впервые выйти на российский рынок. Таким образом, Неделя бизнеса стала своеобразным окном в Россию для множества международных игроков», — подчеркнул премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Форум продлится до 5 декабря, предлагая участникам новые возможности для профессионального диалога и установления деловых контактов.

