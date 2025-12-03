Владимир Путин ответил на вопросы журналистов

В.Путин: Этому городу придавалось и придаётся и украинской стороной, и российскими Вооружёнными Силами действительно особое значение, потому что этот город является как бы не просто большим инфраструктурным объектом, связанным с целой сетью средств сообщения с регионом. Но самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь, так скажем, военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции. То есть отсюда, с этого плацдарма, с этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтёт наиболее перспективными Генеральный штаб.

Именно поэтому он и украинской стороной всегда обозначался в качестве одного из приоритетов в Донецкой Народной Республике, и нашими Вооружёнными Силами тоже наряду с рядом других укрепрайонов. А это тоже один из мощных укрепрайонов был. Сегодня он полностью находится в руках российской армии, как доложил совсем недавно командующий группировкой «Центр».

Вопрос этот возникает, видимо, в связи с тем, что подвергается до сих пор сомнению, так ли это на самом деле. Если у кого-то есть сомнения, мы уже говорили на этот счёт, я уже это предлагал. А что? Предлагал, чтобы ваши коллеги, иностранные и даже украинские – пожалуйста, мы украинским журналистам готовы предоставить право посетить город Красноармейск и убедиться, своими глазами посмотреть, что там происходит, кто реально контролирует этот населённый пункт.

Помню, когда мы это сделали неделю назад, украинский МИД тогда выступил с предупреждением, сказал о том, что МИД Украины категорически против, начал угрожать журналистам и так далее. Но сейчас МИД Украины к этому не имеет никакого отношения, поскольку город полностью находится в руках российских Вооружённых Сил.

Конечно, определённый уровень опасности есть, имея в виду, что там линия соприкосновения совсем рядом, и дроны постоянно в воздухе. Но наши-то, российские военные корреспонденты работают. Я уверен, что и на Западе есть люди, которые честно исполняют свой профессиональный долг и готовы к тому, чтобы объективно информировать своих слушателей, читателей о том, что происходит в мире, в том числе и на украинском направлении. Поэтому мы сделаем всё для того, чтобы обеспечить их безопасность. Готовы будем провести по всем кварталам Красноармейска. То же самое касается и Купянска.

