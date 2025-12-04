-11 °С
Мастер-класс по боксу прошёл в ДЮСШ г. Нефтекамска

В ДЮСШ г. Нефтекамска прошёл мастер-класс по боксу от заслуженного мастера спорта России, участницы Олимпийских игр, многократного призера чемпионатов мира и Европы Саадат Далгатовой и мастера спорта международного класса, заместителя председателя совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхана Адилова.

Для юных спортсменов такая встреча стала редкой возможностью пообщаться с именитыми боксерами и увидеть технику в исполнении профессионалов.

На мастер-классе спортсмены продемонстрировали ключевые технические элементы: работу рук, передвижения, тактику ведения боя и особенности тренировок. Каждое действие сопровождалось подробными комментариями — на что обращать внимание в поединке, как управлять дистанцией, сохранять внимание и не допускать типичных ошибок. Юные участники с увлечением повторяли показанные упражнения, активно спрашивали и пытались сразу применить полученные рекомендации.

Юные боксёры признают, что тренировки с участием именитых спортсменов являются для них полезным опытом, который пригодится и на тренировках, и на соревнованиях.

Мастер-класс вдохновил ребят на дальнейшие тренировки и стремление к победам. По мнению тренеров детско-юношеской спортивной школы, подобные встречи не только усиливают интерес молодёжи к боксу, но и способствуют его популяризации в городе.

Источник: https://kzgazeta.ru

Фото: Алина Мадешина.

