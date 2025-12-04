-11 °С
4 Декабря , 11:10

На Международной неделе бизнеса стартовало соревнование управленцев

В рамках Международной недели бизнеса стартовал «Хакатон эффективных управленческих решений для предприятий Башкортостана».

 Организаторами выступили Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан, АНО «Центр стратегических разработок Республики Башкортостан» (как центр компетенций в сфере производительности труда) и Центр повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

В мероприятии принимают участие более 90 бизнесменов и руководителей, представляющих 42 предприятия республики. Их задача — на примере конкретных кейсов отечественных компаний найти решения, актуальные для современного российского рынка. Как подчеркнул Первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, в текущих условиях такой практический опыт особенно ценен.

– Если обратиться к аналитическим материалам — будь то выступления министра экономики или председателя Правительства России, — все отмечают, что ресурсы для развития ограничены. Внутренние резервы, связанные с ростом производительности, становятся, пожалуй, ключевым источником для нашего социально-экономического прогресса и конкурентоспособности в будущем, — добавил Рустам Муратов.

Участников также поприветствовала директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Екатерина Гришина.

– Желаю, чтобы это мероприятие зарядило вас энергией, дало новые инструменты и управленческие решения для ваших площадок, команд и предприятий. Посмотрите на свой потенциал и возможности ваших коллег — пусть сегодня вы уйдёте с конкретными идеями, которые сможете применить в работе уже завтра, — отметила Екатерина Гришина.

Справочная информация:

Первый хакатон по повышению производительности состоялся в 2019 году в уфимском конгресс-холле. С тех пор подобные мероприятия были проведены более 20 раз в 15 регионах России.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/27952/

Автор: Ирина Петрова
